شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة على استكمال الموسم الخامس من مسلسل Vikings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى ساعات قليلة على عرض الجزء الثانى من الموسم الخامس لمسلسل الدراما التاريخي Vikings، الذى يعرض على شبكة History، ويستكمل الجزء فى 10 حلقات تعرض اليوم الأربعاء.

ومن المقرر ان يشهد الجزء الجديد، صراع أبناء راجنار لوثبروك على حكم مملكة "كاتيجاك"، وعودة إيرونسايد من رحلته الطويلة التى سيطر فيها على بلاد المغرب وشمال افريقيا بصحبه عمه، كما شهد الجزء الأول من الموسم الخامس مقتل البطل ترافيس فيميل، صاحب شخصية راجنار لوثبروك، ونجاح أولاده فى الانتقام لموته، وسرعان ما شهدوا انقساما بينهم ليذهب يورين إلى اكتشاف بلاد البحر المتوسط وصولاً للمغرب، بينما يظل باقى أشقائه فى فرانكيا.

المسلسل من تأليف مايكل هيرست، بدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين (الفايكنج)، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد اخرى لغزوها مثل انجلترا وفرانكيا "فرنسا".