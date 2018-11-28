شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم حائرة فى إسم مولودتها وتطلب اقتراحات من جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة اللبنانية نانسى عجرم مولودتها الثالثة، فما هى إلا شهور قليلة وتضع نانسى ابنتها، حيث كانت منذ فترة أعلنت عن حملها .

نانسى عجرم لم تستقر حتى الان على اسم مولودتها المقبلة، حيث أنها طالبت الجمهور بمساعدتها فى اسم لابنتها المقبلة، فقد نشرت عبر حسابها على تويتر صورة ملابس جديدة للمولودة المنتظرة مع حذاء صغير وعلقت "فى عالم مليء بالأسماء الجميلة أنا حائزة تماما عند اختيار اسم لأميرتى القادمة .. هل من مساعدة" .



ملابس مولودة نانسى المقبلة

وانهالت التعليقات التى تقترح على نانسى العديد من أسماء البنات سواء اسماء لبنانية أو أسماء عربية أخرى، لتزيد الحيرة عند نانسى عجرم .