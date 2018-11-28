كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي النهائي للفيلم الرومانسي “If Beale Street Could Talk”

متابعة-سنيار: أصدرت Annapurna Pictures المقطع الدعائي النهائي لفيلم “If Beale Street Could Talk” من الكاتب / المخرج الحائز على جائزة الأوسكار Barry Jenkins.

استنادًا إلى رواية جيمس بالدوين التي تحمل الاسم نفسه والتي تم إعدادها في أوائل القرن السابع عشر في هارلم، يحكي الفيلم قصة حب خالدة، وتدور الأحداث حول (تيش) وهي امرأة في هارلم تناضل يائسة لإثبات براءة حبيبها من جريمة، بينما هي حامل في طفلها الأول.

يضم الفيلم، الذي أنتجته Plan B Entertainment و Pastel Productions وتوزعه Annapurna Pictures، النجمة كيكي لاين، ريجينا كينج، إد سكرين، ديف فرانكو، مايكل بيتش، وأونجانو إيلز

الفيلم الذي أذهل النقاد بعد أول ظهور له في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، سيصل إلى دور العرض في 14 ديسمبر.