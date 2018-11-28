- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -
- منوعات
- مواضيع مختارة
2018-11-27T22:17:17+00:00
0 19
شارك على تويتر
شارك على الفايسبوك
شاهد.. بقرة عملاقة الأكبر حجماً في العالم!
أظهر مقطع فيديو، نشر بواسطة الأسترالي “جيف بيرسون”، مالك إحدى مزارع الأبقار، مجموعة من البقر داخل مزرعته الخاصة التي تحتوي على كم كبير من البقر مختلف الأشكال والأنواع، وكان من بينهم بقرة عملاقة ذات حجم هائل، تعد الأكبر حجماً في العالم، حيث تزن قرابة ” 1400″ كيلو جرام، ويبلغ طولها “194” سم، وتمثل عقبة كبيرة ل”بيرسون” داخل المزرعة.
وقال بيرسون: “لقد كانت أكبر من أن تذهب إلى سلسلة مصانع التصدير ، ولدينا معدل هائل من التصدير ولكن تمثل عائق كبير لي، وأضاف:” تنجذب جميع الماشية الأخرى إلى هذه البقرة العملاقة مما يجعل من السهل اكتشاف مكان القطيع “، كما ورد عن صحيفة ” ديلي ميل “.
ووفقاً لموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية ، فإن الرقم القياسي العالمي لأضخم بقرة يبلغ 2267 كيلوغراماً ، وتعد هذه البقرة من عمالقة البقر حول العالم، حيث يبلغ متوسط حجم البقرة 630 كجم، مع ارتفاع متوسط الحجم لديها بشكل كبير، وهذا شئ لم يتواجد في كثير من السلالات خلال العقدين الأخيرين.
شارك على تويتر
شارك على الفايسبوك
لا يوجد تعليقات
ماذا تقول أنت؟ الغاءالرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.
أرفق صورة مع التعليق أنواع الملفات السموحة: jpg, gif, png, الحجم الأقصى: 2ميغابايت.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بقرة عملاقة الأكبر حجماً في العالم! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .