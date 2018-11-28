كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

شاهد: فرح الهادي تستعرضُ فخامةَ منزلها الجديد مع زوجها الفنان عقيل الرئيسي

استعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي منزلها الفخم الجديد مع زوجها الفنان عقيل الرئيسي، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”.

وتجوّلت فرح في أنحاء المنزل، لكي تكشف عن مخططها في الديكور الذي ترغب أن تقوم به، وبدأت في تصوير الغرفة التي قرّرت أن تُخصّصها للأحذية والشنط المتعلقة بها، ثم انتقلت إلى الغرفة التي اختارتها لعمل المكياج وأدوات العناية بالبشرة والشعر.

كما استعرضت الفنانة الكويتية أيضًا غرفة أخرى كبيرة اختارتها لكي تكون غرفة الملابس بداخلها مخزن صغير لكي يتّسع لجميع ملابسها.

وأكّدت أنها كانت تحلم منذ زمن بعيد أن يكون لها غرف مخصصة لكل من المكياج والملابس والأحذية، وهو ما استطاعت تحقيقه في منزلها الجديد، والذي من المقرّر أن تنتقل له بمجرد الانتهاء من الديكورات واختيار الأثاث.