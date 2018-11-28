وفاة ستيفن هيلنبرغ مبتكر شخصية “سبونج بوب” عن عمر يناهز 57 عاما

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كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -
توفي ستيفن هيلنبرغ مبتكر الشخصية الكارتونية الشهيرة “سبونج بوب”، عن عمر يناهز 57 عاما. وأعلنت شبكة Nickelodeon نبأ وفاة هيلنبرغ في بيان جاء فيه: “نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرغ بعد معركته مع التصلب الجانبي الضموري. كان صديقاً محبوباً وشريكاً مبدعاً لكل شخص في Nickelodeon وقلوبنا مع أسرته”.
وأضاف البيان: ابتكر ستيف “سبونج بوب” بمزيج من الفكاهة والبراءة التي أدخلت السعادة في قلوب الأطفال والعائلات ، وستصبح الشخصيات التي ابتكرها وعالم قاع الهامور بمثابة تذكير بقيمة التفاؤل والصداقة وقوة الخيال”.
وقد أعلن هيلنبرغ عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2017، وجاءت شهرته من خلال شخصية “سبونج بوب” التي ابتكرها وأصبحت الشخصية الرئيسية لسلسلة SpongeBob SquarePants المكونة من 250 حلقة، كما تم تكريم هيلنبرغ بجائزة إيمي لمساهماته في مجال الرسوم المتحركة.
وفي عام 2014 صرح الفنان الأميركي بأنه مندهش من نجاح “سبونج بوب” وكان يعتقد أن المسلسل سيستمر لـ4 مواسم فقط.
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