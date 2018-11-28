كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

إليسا حزينة لوفاة أمل حمادة.. كانت قاسية بتعليقاتها

عبّرت الفنانة ​إليسا​ عن حزنها لوفاة ​أمل حمادة​، والتي إشتهرت بعبارة “مين ماخدة”.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة. كانت قاسية بتعليقاتها مرات بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها. الله يرحمها”.

يُذكر أن أمل حمادة توفيت اليوم إثر جلطة دماغية، إثر تعرضها لإنفجار بالدماغ، وستوارى الثرى يوم غد الأربعاء في مسقط رأسها في مدينة النبطية.