شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاهد تطابق الجزء الأول من فيلم The Lion King مع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرح التريلر الرسمي للجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة والانميشن The Lion King، رصد الكثيرون تطابقا كبيرا بين أحداث الجزء الأول من الفيلم الذى طرح منذ 24 عاما وبين التريلر الجديد الذى طرحته شركة سونى للفيلم المعاد إنتاجه.

لم يكشف صناع الفيلم عن تفاصيل للأحداث التى سيسردها الجزء الجديد، وفى صورة تداولها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ضمت 6 مشاهد متطابقة بين الجزأين.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.