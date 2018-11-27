الشركة المُنتجة لـ"قيد عائلي" تطرح أوّل أفيش من دون أبطال

القاهرة - إسلام خيري
طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"قيد عائلي" أوّل أفيش مبدئي للعمل من دون وجود أي أبطال عليه , حيث حرصه الشركة المنتجة علي طرح الأفيش من أجل الدعاية والترويج للعمل وذلك قبل عرضه علي شاشات التليفزيون.
يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين وعلي رأسهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي وأحمد التهامي وأميرة هاني وكارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمي لأعمال الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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