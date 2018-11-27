مي عز الدين تهنئ خالد سليم على عرض أبواب الشك

تلقى الفنان والمطرب خالد سليم تهنئة من الفنانة مي عز الدين بعد بدء عرض مسلسل أبواب الشك المعروض حاليا على إحدى الفضائيات وهو من بطولى لقاء الخميسي وجيهان خليل ، الجدير بالذكر أن الفنانة مي عز الدين تستعد خلال أيام لأستلام جائزة أحسن ممثلة عن مسلسلها الأخير رسايل الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه خالد سليم وسيتم حصولها على الجائزة من مجلة الدير جيست والتي فازت بها بعد أستفتاء الجمهور لها