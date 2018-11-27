خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء

احتفل الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء على رأسهم زوجته وكان الفنان خالد الصاوي قد درس التمثيل بعدما درس الحقوق وأحترف الفن من سنوات طويلة حيث قدم مجموعة من الأدوار في السينما والتليفزيون من أهم أفلامه عمارة يعقوبيان ،، والجزيرة ومن أهم مسلسلاته هي ودافنشي وخاتم سليمان خالد الصاوي مؤلف قدم مجموعة من الكتب في الأشعار والقصص أيضا ويستعد خلال الفترة القادمة لتقديم فيلم جديد مع الفنان أحمد حلمي ومنه شلبي بعدما أعتذر عن مشاركته في الجزء الثاني من الفيل الأزرق