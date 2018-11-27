القاهرة - محمد عمار
احتفل الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء على رأسهم زوجته وكان الفنان خالد الصاوي قد درس التمثيل بعدما درس الحقوق وأحترف الفن من سنوات طويلة حيث قدم مجموعة من الأدوار في السينما والتليفزيون من أهم أفلامه عمارة يعقوبيان ،، والجزيرة ومن أهم مسلسلاته هي ودافنشي وخاتم سليمان خالد الصاوي مؤلف قدم مجموعة من الكتب في الأشعار والقصص أيضا ويستعد خلال الفترة القادمة لتقديم فيلم جديد مع الفنان أحمد حلمي ومنه شلبي بعدما أعتذر عن مشاركته في الجزء الثاني من الفيل الأزرق
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .