القاهرة - محمد عمار يواصل صناع مسلسل البيت الكبير تصوير الجزء الثاني والمسلسل تدور أحداثه حول صراع الميراث في الصعيد المسلسل بطولة مجدي كامل ودنيا المصري وريم هلال ومن المتوقع عرض العمل خلال شهر رمضان وتدور أحداثه في 60 حلقة وكان قد قدم الجزء الأول منه خلال هذا العام ونال أستحسان المشاهدين المسلسل تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي

شكرا لقرائتكم خبر عن صناع البيت الكبير ينتهون من 50%من تصوير أحداثه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .