إلهام شاهين تشاهد جريمة الأيموبليا وتبدي إعجابها به

القاهرة - محمد عمار حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاهدة فيلم جريمة الأيموبليا والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقالت إلهام أن الفيلم من الأفلام الجدية والتي تحمل الكثير من المعاني من خلال جريمة قتل في العمارة مشيرة أن العمل جيد جدا وسينال نجاحا كبيرا عند عرضه، الفيلم إنتاج ناهد فريد شوقي ومن بطولة ناهد السباعي وإخراج خالد الحجر

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