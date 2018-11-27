عصام كمال يُطلق أغنية جديدة بعنوان "حاجتي فكريني"

جدّد الفنان عصام كمال علاقته مع جمهوره الواسع من خلال إطلاق أغنية جديدة بعنوان "حاجتي فكريني"، القصيدة المعروفة في فن العيطة.

وتعدّ "حاجتي فكريني" من أشهر القصائد المغناة بفن العيطة، إلا أن عصام كمال أعاد كتابتها وتلحينها في مزيج فريد ومتميز بين الغناء الشعبي المغربي وموسيقى الفانك الأميركية، إذ اختار التعامل في هذا العمل الفني مع الموزع الشاب والموهوب يوسف كريران كما تم تصويره على طريقة الفيديو كليب بمشاركة العديد من الفنانين الموسيقيين والراقصين.

يذكر أن الفيديو من توقيع المخرج سفيان المويزغ الشهير بـ"سوفايس"، الذي كان إضافة فعلية ونوعية للعمل الجديد للفنان عصام كمال، إذ جعل من الفيديو كليب عرضا يجمع بين الموسيقى والرقص وعدد من الآلات الرائدة، لتنضاف هذه الإطلالة هي أيضا إلى الأعمال الفنية الناجحة لعصام كمال منذ انطلاق مسيرته الفردية من قبيل "دنيا" و"فابور" و"يالاه نعيشو الحياة" و"يا سلام" وغيرها.

يذكر أن الفنان عصام كمال مغنٍ وكاتب كلمات وملحن وموزع وعازف مغربي وعضو مؤسس لفرقة مازاغان المغربية التي قدم معها عدة أغانٍ ناجحة، أبرزها أغنيتا "ألباس أيلي يالباس" و"أيلي يايلي" الموزعتان عصريا للراحلة الشعبية خربوشة، "دادا حياني"، "ديما لاباس"، بالإضافة إلى عدة مهرجانات أوروبية وأميركية وأفريقية، بدأ مشواره الفني المنفرد بداية 2014، وتعامل خلال مشواره الفني مع العديد من الفنانين العالميين مثل "الشاب خالد" و"ريدوان" ومغني الريغي الإيفواري "ألفا بلوندي" وفرقة البوب الدانماركية "آوتلانديش" والمنشد "ماهر زين".