وليد توفيق يستعد لطرح فيديو كليب جديد "بغار عليكي"

يستعد المطرب وليد توفيق، لطرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "بغار عليكي بغار"، والتي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف.

وجاءت الأغنية المنتظرة من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد وليد توفيق في مصر من أجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات وكذلك تصوير حلقة لصالح إحدى القنوات الفضائية.