"ورد مسمود" يشهد اهتمامًا فنيًا وإعلاميًا كبيرًا في مهرجان القاهرة السينمائي‎

شهد المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم، العرض الأول لفيلم "ورد مسموم" في مصر، والمشارك في مسابقة " آفاق عربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وحضر العرض الأول للفيلم في مصر عدد من النجوم والأعلاميين وصناع السينما منهم المخرج يسري نصر الله، وخيري بشارة، الفنانة إلهام شاهين، ولبلبة، أحمد الفيشاوي والمخرجة ساندرا نشأت وياسمين رئيس، علي الطيب، أحمد داوود،جميلة اسماعيل، والناقد طارق الشناوي والمنتج محمد العدل إلى جانب النجم محمود حميدة المشارك في إنتاج وبطولة الفيلم، وطاقم الفيلم المكون من نجومه كوكي وإبراهيم النجاري، والمخرج أحمد فوزي صالح، والمنتج صفي الدين محمود.

وشكر المخرج أحمد فوزي صالح طاقم العمل، في الندوة التي أعقبت عرض الفيلم يوم الإثنين، وأرجع الاهتمام العالمي بالفيلم خاصة في مهرجان روما الذي دعم الفيلم واختاره ضمن٧ مشروعات مميزة إلى الفنان محمود حميدة، وذكر أنه لا يستطيع أن ينسى أن لجنة المهرجان اختارت الفيلم عندما كان لايزال مشروعا مكتوبا ثقة في اسم حميدة وفيلمه"جنة الشياطين".

أما الفنان محمود حميدة فتحدث عن أهمية الفيلم بخاصة أنه يعتبر امتدادا لفيلم "جلد حي"، وأشار أن " ورد مسموم" فيلم جديد في نوعه ولغته البصرية جديدة على السينما المصرية، وأكد أن الفيلم من المشاريع القليلة الذي قمنا بتطويره بعد تصويره والذي جرى لمدة ٤ سنوات.

ووجه أبطال الفيلم كوكي وإبراهيم النجاري الشكر لطاقم الفيلم وأكد النجاري على أهمية الفيلم لتسليطه الضوء على مهنة عمال المدابغ، وعبرت كوكي عن سعادتها لعرض الفيلم لأول مرة في مصر.

وكانت تذاكر الفيلم المصري المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، قد نفدت قبل عرض الفيلم بيوم واحد مما أصاب الجمهور المنتظر لمشاهدة الفيلم بالصدمة.

وينافس "ورد مسموم" على جائزة مسابقة "آفاق السينما العربية" التي تضم أفلام من مصر وتونس والسعودية ولبنان والمغرب.

وانطلق الفيلم مطلع هذا العام في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومن بعده سافر ليشارك في العديد من المهرجانات الدولية، تجاوزت الثلاثين مهرجان في أقل من عشرة أشهر، كما توج الفيلم بجائزة أفضل فيلم من مهرجان السينما الأفريقية في أسبانيا، مايو الماضي، وأعلنت لجنة التحكيم في حيثياتها «أن الفيلم يتمتع بنظرة تسجيلية تقترب من الواقع، حين يظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة»، كما حصد على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في نيجيريا، الأسبوع الماضي.

والفيلم من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة،صفاء الطوخي، إبراهيم النجاري، محمد بريقع، وكوكي. ويشارك في إنتاجه شركة البطريق وشركة ريد ستار بشراكة مع شركة فرنسية، وعدة منح انتاجية من لبنان والامارات العربية المتحدة.

وتدور قصة الفيلم والمأخوذة من رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي حول صقر "إبراهيم النجاري"، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية "كوكي" تريد منعه من السفر بأي ثمن، لتخرّب العلاقة الرومانسية المزدهرة بين شقيقها وطالبة في الطب، كما تحاول إحباط خطط صقر المستقبلية بأن يصبح لاجئًا في قارب إلى إيطاليا، ومن بين الجلود المجففة والبغال المتعبة، يشاهد الساحر "محمود حميدة" المشهد بصمت من عرشه، ويساعد تحية بحل غامض لتستعيد أخيها.