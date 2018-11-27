شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللبنانية أمل حمادة عن عمر يناهز 41 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفّيت، منذ قليل، اللبنانية أمل حمادة، بعد تعرّضها لجلطة دماغية حادة، عن عمر يناهز 41 عاما.

اشتهرت أمل حمادة بخفة ظلها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة، وعانت من مشاكل صحية فى الأونة الأخيرة أدخلت على إثرها المستشفى وتوفيت على إثر ذلك.

وأعلن خبر وفاتها ابنة خالتها عبر تغريدة له على "تويتر" قال فيها: "ابنة خالتى، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهى فى حال موتّ سريرى، أخذت أمل معها ضحكتها وخفّة ظلها".



امل حمادة

بدأت شهرة أمل حمادة منذ 3 سنوات، عندما أجرى معها "تلفزيون المستقبل" لقاء مصادفة فى الطريق، وسئلت عن الرجال فقالت "انقرضوا"، لتصبح الكلمة متداولة على نطاق واسع، واشتهرت بانتقاد النجوم.