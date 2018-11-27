كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -

صور تثير الجدل.. بسمة من دون خاتم الزواج وحقيقة انفصالها عن عمرو حمزاوي

تحرص الممثلة بسمة على حضور فعاليات المهرجانات المصرية، ولكن ظهورها مؤخرا في العرض الخاص لفيلم “الغراب الأبيض” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان ملفتا، إذ ظهرت بسمة وهي لا ترتدي خاتم الزواج من الناشط السياسي ​عمرو حمزاوي​ في إصبعها.

وليست المرّة الأولى التي تظهر فيها بسمة من دون خاتم الزواج، حيث سبق أن ظهرت أيضا في مهرجان الجونة السينمائي من دونه مكتفية بارتداء خاتم ضخم.

وكان آخر تعليق من عمرو حمزاوي على علاقته ببسمة في شهر شباط من عام 2017، وذكر فيه السبب وراء ابتعاد زوجته الممثلة بسمة عن عملها بالفن منذ سنوات، في مقال جديد كتبه بعنوان “المنفى”.