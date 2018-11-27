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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -
نانسي عجرم ضائعة ومحتارة بإختيار إسم مولودتها الثالثة وتستعين بمتابعيها
إستعانت الفنانة نانسي عجرم بمتايعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في إختيار إسم مولودتها الجديدة، حيث كشفت أنها مازالت محتارة ولم تختار إسماً لها الى حد الان.
وكتبت عجرم في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “في عالم مليء بالأسماء الجميلة ، أنا ضائعة تماماً عند اختيار إسم لأميرتي القادمة.. مساعدة منكم؟”.
وأضافت عجرم: “شكراً لمشاركتي أفكاركم الجميلة وأحبكم جميعاً”.
يُذكر أن عجرم تنتظر طفلتها الثالثة بعد إبنتيها “ميلا” و”إيلا”، وهي حالياً حامل بالشهر السادس، وكانت في الفترة السابقة تحرص على المشاركة في إحياء الحفلات الفنية.
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