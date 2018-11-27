كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -

دينا الشربيني تسأل الناس: "مين بيشتمني".. والزوجة المصرية نكدية وبتغير أكثر من الراجل

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الموسم الجديد من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه إسعاد يونس.

دينا تحدثت خلال الحلقة عن حملة السخرية التي تعرّضت لها خلال ظهورها في #مهرجان_الجونة. وقالت إنها عادة لا تحب أن تضايق نفسها وتتقبّل كل شيء، وليست مستاءة ممن شتمها، بل كانت تضحك من التعليقات التي وصفتها بـ”السلعوة”، وعندما اتصلت بها إسعاد يونس قالت لها ممازحة: “السلعوة معاكِ”.

وأضافت أنها تجد صدىً طيباً من الناس ومحبة عندما تمشي في الشارع، فتسألهم: “مين بيشتمني” .

كما أوضحت خلال الحلقة أنها قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة، كانت في المستشفى، ولكونها مشاركة بأغنية المهرجان ولديها التزام، كان يجب أن تشارك في الافتتاح، ولذلك أثر فيها ما تعرضت له من انتقادات.

وعندما عُرضت صورتها في مهرجان الجونة، قالت: “لم يكن الفستان جميلاً أبداً في الصور”.

اللافت انه خلال الحلقة لم يتطرّق الحديث إلى علاقتها بعمرو دياب، ولكن يونس تحدّثت عنه أكثر من مرة من دون ان تذكره، وذلك عندما كانت تدافع عن دينا من انتقادات الناس الذين يتساءلون: ماذا أعجب عمرو دياب بها، حيث قالت: “ناس ربنا قابلهم ببعض ربنا يكتبلهم الخير، إنتِ مالك محروقة ليه، إنتِ مثلا وإنتِ قاعدة في بيتكم هيبصلك أنتِ مش وارده في المجال أصلا”.وأيضاً عندما تحدّث عن دعمه لها وإيمانه بموهبتها ونجاحها.

















































