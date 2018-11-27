الفنانة إيمي سمير غانم تبدأ التحضير لمسلسل جديد

بدأت الفنانة إيمي سمير غانم، التحضيرات لمسلسل جديد لم تستقر على اسمه حتى الآن، والذى تخوض من خلاله أولي بطولتها المطلقة فى الدراما، ومن المقرر أن تشارك به فى السباق الرمضاني المقبل 2019.

ويعد هذا العمل الأول لها بدون مشاركة زوجها الفنان حسن الرداد، بعدما سبق واشتركا معًا فى تقديم البطولة العام الماضى، فتقدم إيمى مسلسلًا من بطولتها، ويحضر حسن لفيلم جديد يبتعد فيه عن التعاون مع إيمى.

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم، مسلسل "عزمى وأشجان"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضي، وشاركها فى البطولة حسن الرداد وكل من الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.