حميد الشاعري يتعاون مع تامر حسني للمرة الاولى

القاهرة - شيماء مكاوي نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان حميد الشاعري وطاقم العمل داخل الاستوديو. وعلق "حسني" علي الصورة قائلا: "بصبح عليكم مع أحلي صحبة وبنحضر حاجة إن شاء الله تعجبكم". يذكر أن حميد الشاعري، لحَن أغنيات لكبار نجوم الغناء بالوطن العربي ومنهم محمد منير وعمرو دياب ويعد هذا هو التعاون الأول له مع النجم تامر حسني.

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