عامر زيان ينشر صورًا وفيديو له مع الفنانة شيراز على "إنستغرام"

نشر الفنان اللبناني عامر زيان فيديو على صفحته في موقع " إنستغرام " و هو يُقل الفنانة اللبنانية شيراز من أمام مطار بيروت الدولي بعد قدومها من الخارج و في اليوم التالي نشر لقطات أخرى لهما و هو في طريقهما إلى إحياء حفل فني مشترك و بدأت مع تلك الإطلالات التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين مع بعضهما البعض خصوصاً في ظل حالة خاصة من التكهنات التي صبت في خانة علاقة الحب أمام أراء أخرى فقد أشارت إلى صداقة و زمالة فنية .

عامر و كما هي العادة رفض التعليق على طبيعة العلاقة التي تربطه بـ شيراز و أشار إلى أن الأخيرة تستحق كل الخير و المودة و التقدير مكتفياً بذلك دون الدخول إلى المزيد من التفاصيل التي اكد انهها تعنيه وحده .

في المقابل كشفت معلومات عن أغنية جديدة باتت على نار حامية ستجمع عامر زيان بالملحن جان صليبا خلال المرحلة القليلة المقبلة حيث من المقرر أن يرفق العمل المشار إليه بفيديو كليب مبتكر بقيت تفاصيله طي الكتمان .