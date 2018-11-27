نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة"الليلة ليلتنا" على "يوتيوب"

القاهرة - شيماء مكاوي طرحت النجمة نجوى كرم، عبر قناتها الرسمية علي موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "الليلة ليلتنا" بطريقة الفيديو كليب. وجاءت الأغنية من كلمات نجوى كرم وألحان سهيل فارس وتوزيع طارق عاكف والفيديو كليب من إخراج كرم نقولا كرم. يذكر أن أخر أعمال نجوى كرم أغنية "يا هو" من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي وتوزيع طوني سابا وطرحتها في شهر أغسطس/آب الماضي.

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