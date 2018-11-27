محكمة الأسرة تشطب دعوى طلاق علا غانم بعد تصالحها مع زوجها

القاهرة - لايف ستايل
شطبت محكمة الأسرة في قصر النيل الدعوى المقدّمة من الفنانة علا غانم بطلب الطلاق من زوجها وذلك بناء على طلب محامي الفنانة بعد تصالحها مع زوجها
وكانت الفنانة علا غانم، قد تقدّمت بطلب لطلاقها بمحكمة الأسرة في قصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما قبل أن يتم الصلح بينهما لاحقًا.
يذكر أن الفنانة علا غانم تحتفل, الإثنين بعيد ميلادها الـ 47، حيث إنها من مواليد 26 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1971.
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