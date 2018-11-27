معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين

توفي ,الإثنين, الفنان القدير عادل أمين، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

وبدأ الفنان وهو من مواليد 20 أكتوبر/تشرين الأوّل ,التمثيل في عمر الثامنة في مدينة الإسكندرية من خلال المدرسة، وفي المرحلة الثانوية اشترك في أوبريت غنائي لحفلة المايسترو "حسين جين"، بمدرسة "رأس التين" التي تخرج منها .

2التحق بكلية الحقوق وكوّن من الفنان محمود عبد العزيز من كلية الزراعة فرقة مسرحية قدمت عددًا من الأعمال مثل "الفضيحة، زوج في المصيدة"، ثم عمل بإذاعة الإسكندرية، وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبًا للمحاماة.

3شاهده المخرج فخر الدين صلاح,والذي طلب حضوره إلى القاهرة، وغلق مكتب المحاماة في الإسكندرية، فذهب إليه وعمل كمساعد مخرج في عدد من المسلسلات.

كانت بداية عادل أمين في أواخر فترة السبعينات من القرن الماضي، قدّم شخصية "صبي قهوجي" كأول دور له في التليفزيون ثم شارك في مسلسلات عدة منها "طيور الصيف" و"المشربية.

اشتهر بأدواره المميزة من خلال مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده لشخصية اليهودي "عزرا"، ثم دوره في أجزاء المسلسل الملحمي "ليالي الحلمية"، وتجسيده لشخصية "طلعت الشماشرجي"، ثم دوره في مسلسل "أرابيسك"، وشخصية بائع الأنتيكات "عتوقة".

اتجه في فترة إلى التأليف، وكتب فيلم إعدام قاضي، من خلال قصة حقيقية "

و كانت آخر أعماله الفنية مسلسلات "أبو عمر المصري" و"فوق السحاب" و"الرحلة" في رمضان الماضي.