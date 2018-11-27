صورة: تجريد ملكة جمال اسكتلندا من اللقب بعد مخالفة “شرط التعري”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - جرّد منظمو مسابقة جمال اسكتلندا للمتزوجات، حاملة اللقب ناتالي باوليك من لقبها بعد أن كانت قد حصلت عليه في سبتمبر الماضي.

وكان مدير المسابقة في المملكة المتحدة تلقى بريدا إلكترونيا مجهولا هدد بكشف “الماضي السيئ”، لناتالي البالغة من العمر 35 عاما.

وكانت ناتالي التي عملت عارضة أزياء في العشرينات من عمرها قد ظهرت نصف عارية في مجلات للرجال، بحسب ما ذكر موقع “Extra” البريطاني.

وزعمت نتالي، التي كان اسمها عندما كانت عارضة نتالي بايك، أنها لم تكن بحاجة إلى الكشف عن عملها السابق، غير أن ظهورها عارية يخالف شروط المسابقة التي ترفض أن يكون للمتسابقات أي صور عارية.

وقالت باوليك إن ماضيها كعارضة للأزياء ليس شيئًا تُخفيه وهي فخورة بما أنجزته.

وأضافت: “كنت على غلاف مجلة الرجال الأكثر مبيعًا في العالم وفزت في مسابقة عارضات الأزياء الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، وأنا أحب تلك المرأة”.

ولاحقا، جرى منح اللقب لوصيفة نتالي، وتدعى آلانا ستوت، وزوجها ضابط سابق في القوات الخاصة، وهو صديق مقرب من الأمير هاري.

المصدر: سكاي نيوز