بالفيديو: ابنة الـ 22 ربيعاً انتحرت… تسجيل صوتي مؤثر قبل وفاتها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - أقدَمَت طالبة مصرية (22 عاماً) على الانتحار بالقفز من الطابق الرابع في مبنى المعهد الفني الصحي الذي تدرس به في الإسكندرية بسبب تعرّضها للتنمر، حسبما ذكرت “إرم نيوز”.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بعدما كشفت قناة “دي إم سي” الفضائية عن تسجيل صوتي مؤثر للفتاة كانت تتحدث فيه مع إحدى صديقاتها قبل الإقدام على خطوتها.
وقالت الطالبة “إيمان” في التسجيل الصوتي إنها تمر بحالة اكتئاب بسبب معاملة المشرفات لها في المعهد، مؤكدة أنها تتعرّض للاضطهاد والتنمر من جانبهن.
المصدر: إرم نيوز
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