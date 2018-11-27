كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

شاهدوا.. ملكة جمال روسية تشهر اسلامها لتتزوج ملك ماليزيا افادت وسائل اعلام عالمية ان ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس تزوج من الفائزة بمسابقة “​ملكة جمال موسكو​ -2015” ​أوكسانا فويفودينا​. واقيم حفل الزفاف يوم 22 تشرين الثاني في مجمع “BARVICHA CONCERT HALL” الواقع في ضاحية موسكو “روبلوفكا”. وقد ارتدى الملك الزي الوطني الماليزي، في حين ارتدت عروسه ملابس روسية تقليدية. واشارت المصادر ايضا انه لم يتخلل الحفل المشروبات الكحولية، وان أوكسانا اعتنقت الاسلام منذ 6 اشهر كي تصبح زوجة للملك الماليزي، واللافت انها لن تنال لقب ملكة البلاد، كونها ليست من سكان ماليزيا الأصليين.

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