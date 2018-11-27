كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

مكسيم خليل برفقة والدته بعد أخبار عن وضعها في دار عجزة

نشر الفنان مكسيم خليل صورة له برفقة والدته عبر حسابه في “انستغرام” وكتب: “منتمنالكم انا والماما اسبوع وأيام مليانة حب وامل وفرحة الله يحفظ أمهاتكم جمعيا”.

تأتي صورة مكسيم مع والدته بعد كثير من الاخبار التي لاحقته بأنّه تخلّى عنها ووضعها في مأوى للعجزة، بينما هو يقيم في فرنسا مع زوجته واولاده.

ويأتي لقاء مكسيم الذي كان يلتزم الصمت طوال تلك الفترة مع والدته بمثابة رد على الاتهامات.