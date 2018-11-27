كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

طرحت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا” عبر حسابها الخاص على “يوتيوب”. الأغنية من كلماتها، ألحان سهيل فارس، توزيع طارق عاكف، تسجيل استوديو جو بارودجيان وقام بإخراج فيديو كليب الأغنية المخرج كرم كرم. وكانت آخر أعمال نجوى أغنية “ياهو” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل استديو طوني سابا. ومن ناحية أخرى، كانت بدأت كرم في تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج “أراب غوت تالنت” الذي تشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب العميد علي جابر والممثل المصري أحمد حلمي وشاركت الجمهور اجواء التصوير.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا نجوى كرم تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .