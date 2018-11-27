“مين مآخدة” و”انقرضوا الرجال”.. وفاة الكوميدية أمل حمادة إثر جلطة دماغية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

في خبر فاجأ المتابعين في مواقع التواصل، توفيت الكوميدية أمل حمادة، وهو خبر الموت الثاني اليوم بعد رحيل المذيع البريطاني Gavin Ford.

وشغل خبر وفاة حمادة رواد مواقع التواصل، وهي تعتبر من مشاهير هذه المواقع، حيث اشتهرت بانتقاداتها اللاذعة للنجوم وبعبارات شهيرة اطلقتها تستخدم في كثير من مقاطع الفيديو للسخرية.

وأكّد مستشفى النجدة الشعبية في النبطية موت أمل وقال إنّها شعرت بألم في الرأس وبصداع قوي وحالات تقيؤ، وحين جرى نقلها إلى المستشفى، فارقت الحياة.

بدأت شهرة أمل حمادة منذ 3 سنوات، عندما أجرى معها “تلفزيون المستقبل” لقاء مصادفة في الطريق، وسئلت عن الرجال فقالت “انقرضوا”، لتصبح الكلمة متداولة على نطاق واسع.

وجذبت تصريحات حمادة الصريحة عدداً من وسائل الإعلام، فأصبحت تطل في كثير من اللقاءات وتنتقد النجوم، بينهم ميريام فارس التي ترفض نشر صورة زوجها، فسخرت منها قائلة: “مين مأخذة” لتصبح من أكثر العبارات تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



