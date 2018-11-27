مي كساب تعلن رسميًا عن أحدث أغنياتها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية مي كساب، صورة دعائية لأغنيتها الجديدة”نحلة”، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت مي كساب في تعليقها على الصورة إلى أن الأغنية ستبصر النور قريبًا حيث كتبت: “قريباً، يانحلة”.

وأجابت مي عبر التعليقات عن استفسار جمهورها عن موعد الأغنية، بأنه سيتم طرحها في بداية عام 2019 القادم.

يذكر أن مي كساب غابت عن الساحة الفنية لفترة تجاوزت الـ4 أعوام، حيث كانت آخر أغنياتها “هايطلع عينيا” في سنة 2014.