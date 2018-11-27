لطيفة التونسية تدعم الأطفال اللاجئين – بالفيديو

متابعة الخليج 365: نشرت النجمة لطيفة التونسية فيديو مؤثر أعدته “المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” ضمن حملة تحمل اسم “دفي قلوبهم”، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ودعمت لطيفة التونسية الحملة من خلال تفعيل هاشتاغ “دفي قلوبهم” بتعليقها على الفيديو، الذي صوّر عددًا من الأشخاص ملتفين حول شاشات للعرض في أحد شوارع بيروت ظهر عليها مشهد لطفل صغير يعاني من برد الشتاء.

على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.