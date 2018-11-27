متابعة الخليج 365: نشرت النجمة لطيفة التونسية فيديو مؤثر أعدته “المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” ضمن حملة تحمل اسم “دفي قلوبهم”، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ودعمت لطيفة التونسية الحملة من خلال تفعيل هاشتاغ “دفي قلوبهم” بتعليقها على الفيديو، الذي صوّر عددًا من الأشخاص ملتفين حول شاشات للعرض في أحد شوارع بيروت ظهر عليها مشهد لطفل صغير يعاني من برد الشتاء.
على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.
شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية تدعم الأطفال اللاجئين – بالفيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .