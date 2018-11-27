مصدر أمني: “هكذا توفي غافين فورد”

متابعة الخليج 365: شكّل خبر مقتل المذيع البريطاني في إذاعة “راديو وان”“ غافين فورد، صدمة كبيرة جداً لدى متابعيه والمستمعين الذين يواكيون حلقات برنامجه الصباحي.

وأكد مصدر أمني أنّ الوفاة تعدّ جريمة قتل، كاشفاً أنّ “الجريمة وقعت في شقة فورد في منطقة برمانة حيث عثر عليه مقيّد اليدين بعد تعرّضه للخنق باستخدام قطعة قماش تمّ لفها حول رقبته، فيما وُجدت آثار ضرب بآلة حادة على وجهه، من دون العثور على مخدرات”.

وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة، أفاد أنّ سبب الوفاة هو الاختناق.