بسمة وهبة تخرج عن صمتها بعد انتشار خبر إصابتها بالسرطان

متابعة الخليج 365: بعد انتشار خبر إصابتها بالسرطان، خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن صمتها خلال مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج “القاهرة والناس”.

وفي التفاصيل، فقد قالت بسمة إنها خضعت لعملية جراحية دقيقة جداً في الولايات المتحدة الأميركية وهي ليست مصابة بالسرطان بل بالتفاف في الأمعاء.

وأكدت بسمة أنها تتعافى الآن بعد مغادرتها المستشفى وقد تخطت مرحلة الخطورة وهي تنتظر حالياً قرار الطبيب بعودتها إلى القاهرة.