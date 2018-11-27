وفاة مخترع شخصية سبونج بوب

متابعة الخليج 365: توفي مخترع شخصية “سبونج بوب”، الفنان والكاتب والمخرج الأمريكي ستيفن هيلنبرغ عن عمر يناهز الـ57 عامًا.

ولد ستيفن هيلنبرغ في 21 آب/أغسطس من عام 1961 بفورت سيل بأوكلاهوما، وحصل على دبلومة العلوم الطبيعية من جامعة هومبولت وحصل على بكالريوس الرسوم المتحركة التجريبية من معهد كاليفورنيا للفنون في سنة 1992.

الجدير ذكره أن سبونج بوب هو شخصية خياليّة وبطل المسلسل التلفزيوني الأمريكي الذي يحمل نَفس اسمه، حيثُ قام ممثل الصوت الأمريكي توم كيني بأداء دوره، ظهر العمل للمرة الأولى في 1 أيار/مايو من عام 1999.