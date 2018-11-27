“إنتبه” لـ ماجد المهندس ومليون جديد!

متابعة الخليج 365: تحقق أغنية “إنتبه” للنجم ماجد المهندس نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ4 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوعين على طرحها رسميًا عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير بالذكر أن أغنية “إنتبه” هي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله وتوزيع باسل الهاشمي ومن إنتاج “روتانا” للصوتيات والمرئيات. لمشاهدة فيديو أغنية “إنتبه”:

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