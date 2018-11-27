هذا ما حققه ألبوم “نسّاي” لـ شيرين عبد الوهاب في شهر!

متابعة الخليج 365:: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حصد نجاح ألبوم “نسّاي” الذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الألبوم أكثر من 65 مليون مشاهدة، بمجموع المشاهدات التي حصدتها الأغاني وذلك بعد أربعة أسابيع على إطلاقها عبر قناة شيرين عبد الوهاب الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

الجدير ذكره أن الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها شيرين عبد الوهاب طيلة الأيام الماضية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

للإستماع إلى أغاني ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد: