نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها والسبب أميرتها

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Nov 27, 2018
طلبت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من متابعيها المساعدة وذلك بعدما قامت بنشر صورة على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام لملابس طفلتها الثالثة باللون الزهري.
وعلقت نجمة “بدنا نولّع الجو” على الصورة طالبة من الجمهور المساعدة في اختيار الاسم المناسب لطفلتها. وقالت “في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماماً في اختيار اسم لأميرتي.”
وبدأ جمهور نانسي بالتفاعل مع طلبها فاقترحوا مجموعة من الاسماء منها “سيلينا – ستيلا – مانويلا – صوفي – أريج وغيرها من الاسماء).
نذكر ان آخر نشاطات نانسي احيائها حفلة فنية منذ عدة ايام في الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح “دبي مول”، ضمن فعاليات ختام أمسيات Vogue Loves Fashion Avenue .
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