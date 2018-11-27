هنا شيحة تصدم جمهورها بصورة مع حفل تخرّج نجلها

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القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، مع نجلها أثناء حفل تخرجه، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور "هنا" نظرًا لكبر سنه.
ونجل هنا شيحة يدعى "آدم"، وهو ابنها من زوجها السابق مهندس الديكور فوزى العوامرى، وعلقت على الصورة: "شمسى المشرقة وملاكى.. يباركك الله ويبقيك آمنًا دائمًا".
يشار إلى أن هنا شيحة تزوجت مؤخرًا من الفنان أحمد فلوكس، بعد قصة حب نشأت بينهما أثناء تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك".
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