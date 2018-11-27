شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. عرض فيلم أحمد آدم "قرمط بيتمرمط" فى أجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة لفيلم أحمد أدم الجديد "قرمط بيتمرمط"، على موعد عرضه فى السينمات، حيث يطرح فى أجازة منتصف العام المقبل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة دينا فؤاد وبيومى فؤاد وآخرين، ويقوم المخرج أسد فولادكا بمعمل المونتاج والمكساج للفيلم فى الوقت الحالى.

فيلم "قرمط بيتمرمط"، بطولة أحمد آدم ومي سليم، دينا فؤاد، بيومي فؤاد، وليد فواز، تأليف عبدالله حسن ومحمد جمال، وإخراج أسد فولاد كار، ويظهر فيه أحمد آدم بشخصية القرموطى الشهيرة التى حقق خلالها نجاحات كبيرة.

يذكر أن شخصية القرموطى الشهيرة قدمها الفنان أحمد أدم لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيونى الشهير "سر الأرض" عام 1994.