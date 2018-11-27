نانسي عجرم تختار اسم مولودتها المنتظرة والجمهور يساعدها

متابعة بتجــــــــــــــرد: تنتظر النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم مولودتهما الثالثة بفارغ الصبر.

وكشفت نانسي عجرم للجمهور عن بحثها عن اسم لصغيرتها المنتظرة، فنشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لملابس الطفلة وطلبت بتعليقها عليها من محبّيها مساعدتها في اختيار اسم لها فكتبت: “في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا حائرة تمامًا في اختيار اسم لأميرتي القادمة.. هل من مساعدة؟”.

وما أن نشرت نانسي عجرم الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من كل حدب وصوب حيث اختار متابعوها الأسماء التي يحبون أن تطلقها على الفتاة.

ومن المعروف أن لـ نانسي عجرم وزوجها طفلتين، ميلا وإيلا، ويعيشان معهما حياةً عائلية هادئة وسعيدة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم حصد نجاح أغنيتها الجديدة “بدنا نولع الجو” التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب حيث حقق العمل أكثر من 17 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر على طرحه.