محمد منير في خطوة فنية جديدة تليق بالملايين من محبيه

تم توقيع عقد إنتاج موسيقي بين النجم الكبير محمد منير وشركة “قنوات”، وذلك بحضور الأستاذ محمود أبا يزيد مدير أعمال منير والأستاذ سامح المنياوي المستشار القانوني للكينج من جهة والمهندس خالد محمد جمال مدير عام شركة قنوات والأستاذ تيمور سامح المسئول عن الإنتاج الفني بالشركة والاستاذ محمود جمال مدير المحتوي بالشركة.

تأتي هذه الخطوة إستثماراً للنجاحات التي حققها منير وشركة قنوات على مدار الـ 3 سنوات الماضية من توزيع أعماله الفنية رقمياً في جميع انحاء العالم على شبكات التليفون المحمول والتطبيقات والمنصات والمتاجر الموسيقية الالكترونية العالمية، وقد تم تتويج هذا التعاون بتوقيع عقد إنتاج لعدة أعمال فنية سيتم الإعلان عنها تباعاً تليق بقيمة الفنان محمد منير والملايين من محبيه في كافة انحاء العالم.

نذكر ان محمد منير يستعد لطرح البومه الغنائي الجديد وذلك بعد 6 سنوات من الغياب عن طرح الالبومات.

الالبوم يتضمن مجموعة من الاغنيات التي تعاون فيها مع محمد رحيم وامير طعيمة.