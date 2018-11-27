وفاة امل حمادة صاحبة مقولة “انقرضوا الرجال”

تعرّضت أمل حمادة لجلطة دماغية ادت الى وفاتها اليوم الثلاثاء 27 تشرين الثاني الجاري وذلك بعد ان اصيبت بعارض صحي ادخلت على اثره الى مستشفى “النجدة الشعبية” في النبطية.

وعبّر العديد من رواد الانترنت عن حزنهم الشديد بعد شيوع خبر وفاة امل حمادة خاصة بعدما اشتهرت مؤخراً بجملتها الشهيرة “انقرضوا الرجال”، او توجيهها سؤالا للفنانة ميريام فارس التي تحاول اخفاء زوجها دائماً بجملتها الشهيرة ايضاً “مين ماخدة”.

يُشار الى أمل حمادة (٤١ عامًا – من مواليد 1976) هي من عائلة تعاني من مشكلة الجلطات، وكان قد توفّي ثلاثة من أشقائها (أخان وأخت) للسبب نفسه.