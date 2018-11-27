الفنانة دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

القاهرة - لايف ستايل
تحدثت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة عن حملات الهجوم الشرسة عليها بسبب علاقتها بعمرو دياب من قبّل رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.
حيث قالت أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس على قناة الـ "DMC" أن هنالك بعض الأشياء التي تضحكها والبعض الأخر يزعجها بسبب استياء أهلها من ما يتم تناوله ونشره عنها"، مضيفة: " انا طول عمري فـ حالى، وعمري ما تدخلت ف حياة حد".
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