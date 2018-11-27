ريهام سعيد تشعل رواد التواصل الاجتماعي بعد حلقة الجن في "صبايا"

أشعلت حلقه أمس الإثنين من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد مواقع التواصل الاجتماعي وزوار موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعرضت ريهام، ظاهرة غريبة تتسبب فى اشتعال منزل بالبحيرة، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تتوقف، ولا عدة تفسيرات من تفاعل كيميائى بالتربة أو مس جن أو فعل فاعل.

ولاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن ريهام سعيد أصبحت أكثر نضجًا وتميزت في طرح القضية بأسلوب متميز.

يذكر أن برنامج "صبايا" يذاع يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء على قناة الحياة.