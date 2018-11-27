مراسم عزاء الفنان عادل أمين الأربعاء في مدينة الشيخ زايد

القاهرة - شيماء مكاوي يقام عزاء الفنان عادل أمين يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة العشاء في مسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد ٢. يشار إلي أن الفنان عادل أمين قد توفى مساء أمس بعد صراع مع المرض.

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