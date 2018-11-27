الفنان حسن الرداد يقرر عدم العمل مع زوجته خلال رمضان المقبل

الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم قررا عدم العمل سويًا والإنفصال فنيًا خلال شهر رمضان المقبل.

وفي خطوة غير متوقعة من الجمهور الذي تعود على الثنائي في الاعمال الكوميدية الخفيفة، قررت ايمي أن تخوض سباق الدراما الرمضاني القادم بدون الرداد، وأن تعتمد على وجوه جديدة لمشاركتها البطولة، بينما ينشغل الرداد بتصوير فيلم سينمائي جديد.

وكان حسن وإيمي قد شاركا في بطولة أكثر من عمل فني طوال الفترة الماضية أبرزها مسلسلي "حق ميت" و"عزمي وأشجان" وفيلم "إلبس عشان خارجين" .