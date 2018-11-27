الفنانة دينا الشربيني تكشف حقيقة مرضها في "صاحبة السعادة"

خرجت الفنانة المصرية دينا الشربيني بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها خلال وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، وأوضحت الحقيقة التي لم تعلنها من قبل.

وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة dmc.

وكشفت أنها دخلت إلى المستشفى، حيث أجريت لها الكثير من الفحوصات قبل يوم واحد من ظهورها في المهرجان، لافتة إلى أنها لم تعتذر عن الحضور رغم شعورها بالتعب الذي بدا واضحاً على وجهها.

وتابعت: "كنت مركبة محاليل ومتبهدلة وصعبت عليّ نفسي بسبب عدم تقدير الجمهور لمظهري في المهرجان".

وأضافت أنها شعرت بالانزعاج والحزن بسبب التعليقات التي أطلقت حينها والسخرية من صورها.

وقالت: "رغم إن شكلي كان تعبان، كنت حريصة على دعم مهرجان الجونة"، لافتة إلى أنها كانت أطلقت أيضاً أغنية جديدة. واعترفت بأن الفستان لم يبد جميلاً في الصور التي التقطت لها.